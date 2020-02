Esto es lo que cobran los equipos de la Premier para que los niños salgan con los jugadores

Antes de que inicien los encuentros de futbol, los niños suelen salir con los jugadores para la presentación de los mismos.

Para muchos, es todo un sueño estar bajo la mirada de miles de aficionados en los graderíos del estadio.

Sin embargo, detrás de estos protocolos hay una historia oculta de la que se benefician los equipos de la Premier League.

El diario británio The Telegraph realizó una particular investigación para revelar secretos que ocultaba la Premier League.

Uno que generó polémica es el de la absurda cantidad que pagan los padres de los niños para que salgan en el terreno de juego con los jugadores.

El precio ronda las 700 libras (aproximadamente 7000 quetzales), por partido.

Las "mascotas", nombre que reciben estos niños en la liga inglesa, suponen un beneficio para los clubes ingleses de alrededor de 500 mil libras (unos 5 millones de quetzales) por temporada, según la investigación.

Equipos como West Ham, Nottingham Forest, Norwich y Aston Villa cobran hasta 500 libras por partido, una cifra que aumenta para las citas más importantes.

En el caso del West Ham, hasta superar los 800 euros para los partidos de carácter europeo.

Soucek's first few days of training ✅ pic.twitter.com/WkHpyT0qoi

— West Ham United (@WestHam) January 31, 2020