VIDEO. Alejandro Díaz cumple su promesa con aficionada de Municipal 

El futbolista argentino Alejandro Díaz cumplió esta tarde dentro y fuera del campo con Municipal.

En la cancha anotó uno de los dos goles con los cuales los rojos lograron la victoria ante Santa Lucía Cotzumalguapa por la fecha 6 del Clausura 2020.

Y fuera del terreno de juego, Díaz cumplió el sueño de una niña aficionada al escarlata, que hace ocho días, en el partido ante Siquinalá, mostró un cartel donde le pedía su camiseta.

Fue el propio futbolista que utilizó sus redes sociales para pedir apoyo y lograr la identificación de la menor.

Y finalizado el partido de este sábado, el llamado “Gambetita” localizó a la niña que se Melany Miranda, y le hizo entrega de la camisola del 31 veces campeón nacional.

Jennifer Miranda, madre de Melany, se mostró feliz y contenta por el regalo que le hizo el ídolo escarlata.

Por su parte, la menor dijo estar feliz por el regalo.

En el juego correspondiente a la fecha 5, Municipal recibió a Siquinalá en el estadio Manuel Felipe Carrera, y los venció 3-1.

Ahí, la pequeña aficionada roja, apareció con un cartel de color rosado, el cual decía:

Posteriormente, el futbolista publicó esto en Twitter:

“¿Me ayudan? Quiero localizar a esta nena y decirle que el próximo partido le doy mi camisola. Hoy no me di cuenta a tiempo y ya no la encontré”.