VIDEO. Desfile de los Chiefs se ve empañado por una persecución policial 

Este miércoles, los Chiefs festejan en Kansas City la obtención de su segundo Super Bowl, conseguido el reciente domingo ante los San Francisco 49ers (31-20).

Pero, el tradicional desfile de campeones se vio empañado al inicio por un incidente tras una persecución policial.

De acuerdo al usuario de Twitter @Loganmoore00, se veo cómo una patrulla perseguía a un vehículo hasta que le dio alcance y lo colisionó para evitar una tragedia.

Car chase that just happened outside the Westin @fox4kc @kmbc pic.twitter.com/LDAhkeKmVz

— Logan Moore (@Loganmoore00) February 5, 2020