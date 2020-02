Kevin Santamaría se pronuncia sobre su salida del Deportivo Iztapa

El Clausura 2020 arrancó y el Deportivo Iztapa y Kevin Santamaría aún no han logrado solventar la situación contractual que impide que el salvadoreño debute en el futbol peruano.

Santamaría fue anunciado como nueva incorporación del Deportivo Llacuabamba a finales de enero.

El futbolista salvadoreño pagó su cláusula de rescisión que era del mil quetzales.

Kevin Santamaría pagó su cláusula de rescisión en Iztapa y se incorporó al Deportivo Llacuabamba de Perú, pero aún no ha podido debutar.

El mediocampista salvadoreño, salió del Deportivo Iztapa a pocos días de que iniciara el Torneo Clausura 2020.

Santamaría hizo efectiva su cláusula de recisión, la cual era de mil quetzales y realizó el pago de la misma.

Kevin luego de depositar la cláusula se despidió del Deportivo Iztapa y viajó a Perú para incorporarse al Deportivo Llacuabamba de la máxima categoría.

Sin embargo el Deportivo Iztapa no le extendió la solvencia y a través de un comunicado dieron explicaciones de lo sucedido.

El mediocampista salvadoreño que pasó por clubes como Suchitepéquez, Municipal y Deportivo Iztapa en Guatemala emitió un comunicado a través de su perfil de Twitter.

En este explica la situación y pide disculpas de manera pública al Deportivo Iztapa.

"Quiero manifestar que con el club (Deportivo Iztapa) no he tenido ningún problema, siempre me he comportado de buena forma tanto el club como yo tenemos una muy buena relación…"

"… Solo faltó comunicación para solucionar el tema, hice valer la cláusula de rescisión de mi contrato por asuntos personales y si en algún momento se sintieron ofendidos por la rescisión de mi contrato siempre apegado a la ley, pido una disculpa pública a la junta directiva al cuerpo técnico y mis compañeros, deseándoles éxitos en este nuevo torneo".