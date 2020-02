Piden dimisión de dirigente deportivo en Francia tras denuncias de abusos sexuales

La solicitud de dimisión a Didier Gailhaguet se da tras la revelación de Sarah Abitbol, que confesó haber sido abusada sexualmente.

Y fue la ministra de deportes francesa Roxana Maracineanu quien exigió la dimisión del presidente de la federación de patinaje.

Sarah Abitbol, medalla de bronce por parejas en el Mundial de 2000 hizo una fuerte revelación la semana pasada en un libro.

Sarah Abitbol reveló que fue abusada sexualmente. / AFP

Confesó que había sido violada por su entrenador Gilles Beyer entre los 15 y 17 años, unos hechos que ya están prescritos.

Hay más víctimas

En los últimos días han salido a la luz casos de otras patinadoras que habrían sufrido agresiones sexuales.

Además de Beyer, también acusan a otros entrenadores. También existen denuncias contra Gailhaguet.

Sarah Abitbol ganó bronce en el Mundial de 2000. / AFP

El dirigente ocupa el puesto de presidente desde 1998.

Según las víctimas, él habría tenido conocimiento de estas agresiones sin que hubiese actuado.

"He cometido errores, pero no faltas", trató de defenderse Gailhaguet tras reunirse este lunes con la ministra.

"No me ha escuchado y, sobre todo, no me ha entendido", añadió.

Sarah es una de las leyendas del patinaje artístico de Francia. / AFP

Ministra pedirá investigación profunda

El dirigente no confirmó si va a dimitir de su puesto tal como le ha exigido Maracineanu.

"El número de casos y su escalonamiento en el tiempo ilustran un disfuncionamiento general en el seno de la Federación".

"Didier Gailhaguet no puede redimirse de su responsabilidad moral y personal".

Por ello "le he pedido que asuma todas sus responsabilidades y dimite", explicó la ministra.

Maracineanu anunció también que pedirá a la fiscalía una investigación de los hechos.

*Con información de AFP