El atletismo volvió a la actividad con el Campeonato Nacional de Marcha

Ayer se disputó el Campeonato Nacional de Marcha que dio inicio a las acitividades de atletismo durante este 2020.

Con la presencia de no menos de cien marchistas nacionales y cerca de treinta salvadoreños la actividad se desarrolló con total normalidad.

La Avenida Reforma se vistió de gala para recibir a los 130 atletas aproximadamente que tuvieron participación.

#Atletismo 🇬🇹🙌

Con la presencia de no menos de 100 marchistas nacionales y 30 salvadoreños se realizará el Campeonato Nacional de Marcha el próximo 2 de febrero. Estos son los detalles ➡️ https://t.co/mO9EnPuVfa#PasiónPorGuatemala@COGuatemalteco https://t.co/2ijsHGYftw — CDAG (@CDAG_Guatemala) January 31, 2020

Con miras a los Juegos Olímpicos

El primer evento del año para esta disciplina deportiva arrancó desde las 6 horas de la mañana y contó varigas categorías.

Entre dichas categorías destacan la Sub 14, Sub 16, Sub 18, Sub 20 y mayores, tanto masculina como femenina.

El circuito se realizó desde la 5a. hasta la 9a. avenida, con distancias de 2, 3, 5, 10, 20 y 35 kilómetros.

85 corredores se dan cita a la Avenida La Reforma para participar en el Campeonato Nacional de Marcha 2020.🇬🇹🏃‍♂️🏃‍♀️@COGuatemalteco pic.twitter.com/8Ac9Ty3wN7 — CDAG (@CDAG_Guatemala) February 2, 2020

El campeonato, que reunió a asociaciones departamentales, selecciones nacionales y diversos equipos, será parte del ranking nacional y fungirá como clasificatorio para la Copa Centroamericana a realizarse en Costa Rica.

En dicha competición los participantes podrán buscar la marca que les permita competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Atletas como Uriel Barrondo, José Ortiz, José Raymundo, Maritza Poncio, Yasury Palacios, Mayra Herrera, entre otros serán parte de la lista de marchistas que buscarán los primeros puestos.

Posiciones de las distintas categorías

Fueron aproximadamente 5 categorías que se disputaron y estas fueros las posiciones más destacadas:

Hombres 10 km sub 20:

Oseas Abimael Ac Cu (Alta Verapaz) – 44’15” Samuel Alfonso Ruíz Arriola (Equipo de marcha sub 23) – 45’02” Víctor Hugo Cu Xe (Alta Verapaz) – 51’20”

Hombres 20 km Categoría Mayor:

José Eduarto Ortíz Flores (Proy. Marcha GT) – 1’25”25”’ José Oswaldo Calel Sis ( Equipo de marcha sub 23) – 1’25”38”’ José Maria Raymundo Cox ( Equipo de marcha sub 23) – 1’28”24”’

Hombres 20 km + 35000 Categoría mayor:

Bernardo Uriel Barrondo (Pory. Marcha GT) – 2’36”46”’ Edwin Ernesto Morales Paau (Alta Verapaz) – 2’46”46”’ Luis Ángel Sánchez Pérez (Equipo de marcha sub 23) – 2’55”26”’

Mujeres 20 km Categoría Mayor:

Maidy Emileni Monge Pérez (Equipo de marcha sub 23) – 1’35”45”’ Mayra Carolia Herrera Pérez (Equipo de marcha sub 23) – 1’38”41”’ Yasury Betzayda Palacion (Team Cabras) – 1’44”34”’

Otras categorías: