El Puppy Bowl, evento que congrega a casi un centenar de perros en adopción

Con la fiebre del Super Bowl también se da el Puppy Bowl, el juego de futbol americano especialmente para perros.

El mismo está hecho para “crear conciencia sobre la importancia de proveerles salud y seguridad” a los perros.

Así se juega

El Puppy Bowl se juega en un estadio adaptado que mide aproximadamente 6 por 3 metros.

Los protagonistas de este año fueron 96 cachorros de entre 3 y 6 meses de edad.

Se usan cerca de 7 kilos (unas 15 libras) de comida seca para perros, 500 golosinas y 250 juguetes.

Otro aspecto es que se untan al menos 2 kilos (4.40925 libras) de mantequilla de maní en las cámaras para que los caninos vean el lente.

BRING OUT THE BIG DOGS! Killian is one of TWO great danes who are READY to score. #PuppyBowl #PuppyBowlXVI pic.twitter.com/KHgP5dqf1q — Animal Planet (@AnimalPlanet) February 2, 2020

Puppy Bowl y su noble causa

Este evento busca sensibilizar a las personas sobre el tema de adopción de perros, y todos los que participan, están disponibles en adopción.

Datos duros sobre los perros

Según la sociedad estadounidense para la prevención de la crueldad contra los animales, cada año ingresan a los refugios estadounidenses unos 6.5 millones de animales domésticos con riesgo de que sean sacrificados.

Tan solo en 2011, se sacrificaron aproximadamente 2.6 millones de animales en los refugios, indica el sitio Robb Report México.

El Puppy Bowl fue transmitido por Animal Planet

El partido entre los equipos Ruff y Fluff fue transmitido previo al Super Bowl por Animal Planet.











Gina del equipo Ruff se llevó a casa el trofeo MVP este año

Foto Animal Planet | Puppy Bowl 2020

Fluff recupera el trofeo Lombarky y tiene derecho a presumir para el próximo año.

Foto Animal Planet | Puppy Bowl 2020

Mientras el árbitro estaba distraído cuando Goldie fue llamado por un collar de perro, Papaya agarró la bandera de penalización y corrió hacia el touchdown.