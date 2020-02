Novak Djokovic se consagra en Melbourne

El serbio Novak Djokovic (N.2) conquistó por octava vez el Abierto de Australia.

Esto, al batir en la final al austriaco Dominic Thiem (N.5), este domingo en Melbourne, en cinco sets por 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 y 6-4.

Con este triunfo, Djokovic le sirve para alcanzar los 17 torneos de Grand Slam y recuperar el número 1 mundial.

Djokovic, que venció, se queda a dos 'grandes' de Rafael Nadal (19) y a tres de Roger Federer (20) en la carrera por el récord que mantienen las tres leyendas del tenis.

"Sin duda es mi torneo favorito y estoy bendecido por haberlo ganado ocho veces", declaró al recoger el trofeo Novak.

8th #AusOpen title ✅ 17th Grand Slam title ✅ 1st man in Open Era to win GS titles across 3 decades ✅ Returns to No.1 in the world ✅ Match report ➡ https://t.co/ilGeMnua93#AO2020 I @DjokerNole pic.twitter.com/0hvxV4ekcw — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020

Novak Djokovic colapsó en la final

"Mi energía se colapsó por completo. Me comencé a sentir mareado, no me creía lo que me pasaba. Estuve a punto de perder el partido", explicó Djokovic en rueda de prensa sobre su bajón en la final del Abierto de Australia.

"En una final contra él ( Djokovic), siempre se decidirá por los pequeños detalles. Claro que cometí algunos errores pequeños aquí o allá, pero fue un partido muy competido a cinco sets, no me arrepiento de nada de lo que hice", dijo Thiem.

Dominic Thiem: 'Han llevado el tenis a otro nivel'

"Felicidades Novak, con Roger y Rafa has llevado el tenis a otro nivel. Me siento honrado por jugar en esta época, incluso si esta noche me ha faltado un poco", dijo Thiem.

"Has podido ganar esta noche, y tendrás el tiempo de ganar no solo uno, varios torneos del Grand Slam", le respondió Djokovic.

"I'm very aware and sure now that I can play on a very high level for a full Grand Slam….it makes me very confident for the next big tournaments which are coming up." A magical two weeks, @ThiemDomi!#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/9KqmwN4YeM — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020

Cuadro de honor del Abierto de Australia

Así quedaron los podios del primer Grand Slam del año.

Individual masculino

Novak Djokovic (SRB) bate a Dominic Thiem (AUT) 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4

Individual femenino

Sofia Kenin (USA) a Garbine Muguruza (ESP) 4-6, 6-2, 6-2

WOW!! My dream came true! It’s been an incredible journey for me to get to where I am today holding Daphne 🏆

Thank you everyone for being there with me every single match, for supporting me, this means everything to me ❤️ Feel so special in this gorgeous Jason Grech dress! pic.twitter.com/NpO4yi8vLF — Sofia Kenin (@SofiaKenin) February 2, 2020

Dobles masculino:

Rajeev Ram / Joe Salisbury (USA/GBR) a Max Purcell / Luke Saville (AUS) 6-4, 6-2

Dobles femenino:

Kristina Mladenovic / Timea Babos (FRA/HUN) a Su-wei Hsieh / Barbora Strycova (TPE/CZE) 6-2, 6-1

Dobles mixto:

Barbora Krejcikova / Nikola Mektic (CZE/CRO) a Bethany Mattek-Sands/Jamie Murray (USA/GBR) 5-7, 6-4, 10-1

🏆🏆@B_Krejcikova/@NMektic capture a first team Grand Slam title defeating Mattek-Sands/Murray 5-7 6-4 [10-1]. Krejcikova successfully defends her mixed doubles crown while Mektic wins a maiden Slam trophy.#AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/42zPrUfjaY — #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020

Individual masculino junior:

Harold Mayot (FRA) a Arthur Cazaux (FRA) 6-4, 6-1

Individual femenino junior:

Victoria Jiménez Kasintseva (AND) a Weronika Baszak (POL) 6-4, 6-1

HISTÓRICO Victoria Jiménez Kasintseva 🇦🇩 de tan solo 14 años de edad, acaba de ganar el #AusOpen Junior de chicas tras vencer a Baszak por 5-7, 6-2 y 6-2pic.twitter.com/KQl6DKgTJT — Respiro Tenis (@Respiro_Tenis) February 1, 2020

