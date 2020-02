VIDEO. El provocativo movimiento de caderas que le hizo JLO a J Balvin

Como se esperaba, el show del medio tiempo del Super Bowl LIV acaparó la atención del mundo deportivo este domingo.

Fue una participación exitosa la cual corrió a cargo de la colombiana Shakira y la estadounidense Jennifer Lopez.

Pero el momento que ha llamado la atención de los seguidores en redes sociales fue el que protagonizó Lopez con el cantante colombiano J Balvin.

Durante la interpretación de la canción “Mi Gente” de J Balvin y Willy William, Jennifer Lopez se le pegó al colombiano y empezó a hacer un sensual y candente movimiento de cadera.

A la vez, que J Balvin simulaba darle un par de nalgadas.

Esa parte fue una de las más aclamadas por el público que asistió al Hard Rock Stadium.

Mientras eso ocurría en el principal escenario, Alex Rodríguez, esposo de Lopez, disfrutaba con el público la presentación de su amada.

AMAZING!! She ABSOLUTELY CRUSHED IT! Wow, that was so fun!

I’m so proud of you, Jen! ❤️ @JLo pic.twitter.com/bD07MLcKYx

— Alex Rodriguez (@AROD) February 3, 2020