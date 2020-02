¡Orgullo latino! Shakira y JLo demuestran cómo se hace un buen show de medio tiempo

Esta noche se lleva a cabo uno de los eventos deportivos más populares del año: El Super Bowl. En la edición LIV los Chiefs y 49ers están peleando por el trofeo Vince Lombardi en el Hard Rock Stadium en Miami, en Estados Unidos. Para el medio tiempo están empatados 10 a 10.

Según datos de la cadena NBC, el Super Bowl es uno de los acontecimientos que generan mayor rating. El récord se obtuvo en 2015 con más de 114.4 millones de televidentes a nivel mundial. Las personas se “prenden” de la televisión para ver el resultado del juego, pero también para disfrutar de las sorpresas, comerciales y presentaciones que se llevan a cabo durante el partido.

Sin duda alguna, este año se generó mucha expectativa por el famoso show de medio tiempo, que estuvo protagonizado por Shakira y Jennifer López.

I really want to have champagne with these two ladies and plan world domination. And then, we will dance. #SuperBowl #JenniferLopez #Shakira pic.twitter.com/D86jXyJytH

— Jen Lerner (@jen_lerner) February 3, 2020