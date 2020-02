VIDEO. El Staples Center vive una noche de lágrimas en recuerdo de Kobe Bryant 

Fue una noche de ceremonia y lágrimas en el Staples Center cuando los Lakers recibieron a los Portland Trail Blazers en su primer juego de la NBA desde que un accidente de helicóptero se cobró la vida de Bryant, su hija de 13 años Gianna, y otras siete personas el domingo.

En la arena oscura, un foco de luz púrpura teñía los dos jerseys con los números 8 y 24 de Bryant colgando en las vigas.

Lakers Family. Always there for each other. pic.twitter.com/POMOSch6FF — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2020

Ramos de rosas rojas se mantuvieron en dos asientos abiertos junto a la cancha en honor de Bryant y Gianna.

Mientras que las rosas amarillas esculpieron los números 8 y 24 en arreglos masivos en la cancha.

We’ll remember him in the purple and gold sunsets from the upper concourse balcony. In the M-V-P chants and the constant strive for perfection.https://t.co/2ubYTo1GYR — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2020

Kobe Bryant: música acompaña el homenaje al "24"

Mientras Usher cantaba "Amazing Grace", un silencio cayó sobre la multitud.

El violonchelista de la Filarmónica de Los Ángeles Ben Hong tocó sobre un montaje de video de las entrevistas de Bryant, intercaladas con momentos en la cancha y fotos familiares íntimas.

Después de un momento de silencio de 24,2 segundos, Boyz II Men, de Filadelfia, la ciudad natal de Bryant, hizo llorar a LeBron con su actuación del Star Spangled Banner en la arena con poca luz.

Iconic in so many ways. pic.twitter.com/0XJp4UtUTn — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2020

LeBron James sobre Kobe Bryant: "No será olvidado"

Luego fue el turno de LeBron, con su voz solemne mientras recitaba los nombres de los nueve muertos cuando el helicóptero cayó en las escarpadas colinas de Calabasas en los suburbios de Los Ángeles.

"Tengo algo escrito", dijo James. "Pero (…) iré directo del corazón", agregó.

"Lo primero que me viene a la mente, hombre, es que todo se trata de la familia. Cuando miro alrededor de esta arena, todos estamos afligidos, todos estamos dolidos, todos estamos desconsolados. Cuando pasamos por cosas como esta, lo mejor que puedes hacer es apoyarte en los hombros de tu familia".

LeBron dijo que llegaría el momento de un memorial de Bryant, pero agregó que consideraba esta noche "una celebración" de los 20 años de carrera de Bryant, todos pasados con los Lakers, y de la vida que estaba haciendo desde que se retiró en 2016.

"Tonight we celebrate the kid that came here at 18, retired at 38 and became probably the best dad we've seen over the last three years.” pic.twitter.com/0sS7e91cuz — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2020

“Number 24, 6’6, 20th campaign from Lower Merion High School…” pic.twitter.com/H314wWufA2 — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2020

Con información de AFP