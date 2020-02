Alejandro Díaz busca a aficionada roja para darle un hermoso regalo 

Previo al partido entre Municipal y Siquinalá, que terminó ganando el campeón 3-1, una niña aficionada al cuadro rojo llamó la atención, por la solicitud que le hizo a Alejandro Díaz.

Nuestro fotógrafo Omar Solís captó a dos aficionadas escarlatas con carteles que demostraron el apoyo a los extranjero, el argentino Alejandro Díaz y al salvadoreño Jaime Alas.

Asimismo, una señora aficionado al cuadro carmesí, apareció con un cartel dedicado a Jaime Alas.

Terminado el compromiso, donde Díaz, logró marcar un gol en la victoria de 3-1, utilizó su cuenta de Twitter para pedir ayuda.

“¿Me ayudan? Quiero localizar a esta nena y decirle que el próximo partido le doy mi camisola, hoy no me di cuenta a tiempo y ya no la encontré”, tuiteó el futbolista argentino que le dió la copa 31 a los rojos en el Apertura 2019.