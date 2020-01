VIDEO. Sorpresa en el Abierto de Australia, ¡Nadal es eliminado!

En una verdadera sorpresa, el número uno del rankin ATP, Rafael Nadal, fue eliminado del Abierto de Australia 2020.

El español cayó de manera inesperada frente al austriaco Dominic Thiem (5º) por 7-6 (7/3), 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (8/6), en su primera victoria sobre su rival en un torneo de Grand Slam.

Se puede decir que la eliminación de Nadal le deja libre el camino al ganador de la semifinal entre Roger Federer y Novak Djokovic.

Gracious in defeat, @RafaelNadal reflects on what could have been at #AO2020.#AusOpen pic.twitter.com/oEEhHqIRWF

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020