Samuel Etoo'o será juzgado por no dar pensión alimenticia

El exfutbolista camerunés, Samuel Eto'0 podría estar involucrado en un escándalo por un suceso que se dio en sus días como futbolista del Real Madrid.

Eto'o habría tenido una hija que no reconoció y eso le habría acarreado una demanda de la cual ahora enfrentará un proceso.

Al futbolista camerunés siempre le gustó la vida nocturna desde sus inicios en el Real Madrid y podría tener graves consecuencias.

Etoó podría estar envuelto en un nuevo escándalo, luego de que una expareja dio a conocer que tuvo una hija con el exfutbolista en noviembre de 1999, la cual no está reconocida por él, pero que sí conoció a los 15 días de nacida.

Adileusa Do Rosario madre de Erika (hija de Eto'o) conoció a al futbolistas camerunés en un centro nocturno en Madrid, justo cuando militaba con el cuadro merengue.

"Quedé embarazada en febrero. En cuanto lo supe, se lo dije y nuestra relación se acabó ahí. Me dijo que no quería saber nada de mí. Luego conocí que mi caso no era el único”, comentaba la expareja del camerunés