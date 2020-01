Identifican al resto de víctimas del accidente donde murió Kobe Bryant  

Este día se hace eco sobre la identidad de las víctimas que acompañaban a Kobe Bryant el domingo cuando ocurrió el trágico accidente que privó de la vida a nueves personas.

Un entrenador de béisbol, dos adolescentes y sus padres.

Así como el piloto estuvieron entre los nueve fallecidos en el accidente de helicóptero el domingo.

En el que también murió la leyenda del baloncesto Kobe Bryant y su hija Gianna.

En un trabajo investigativo de la Agence France-Presse (AFP) se conocen los primeros detalles de los posibles muertos.

Esto, pese a que las autoridades no ha dado a conocer la información de forma oficial sobre la identidad de las víctimas mortales.

La información de AFP se basa en familiares y amigos de las víctimas.

Quienes “han compartido su dolor en anuncios públicos o en las redes sociales”.

Kobe, de 41 años, murió en el accidente junto con su hija Gianna, de 13 años.

Cuando se dirigían desde el Condado de Orange, donde vive, a una academia juvenil de baloncesto, la Academia Mamba, al noroeste de Los Ángeles.

John Altobelli, de 56 años, entrenador en jefe de béisbol en el Orange Coast College en Costa Mesa, California, murió en el accidente junto con su esposa Keri, y su hija Alyssa.

La universidad confirmó sus muertes en un comunicado firmado por el director deportivo de la universidad, Jason Kehler.

Mauser, de 38 años, fue entrenadora asistente del equipo de baloncesto de la Academia Mamba.

Sarah y Payton Chester, madre e hija, vivían en el condado de Orange.

Y murieron en el accidente, dijeron familiares y amigos.

"Tenían que subirse al helicóptero hoy para su comodidad, por lo general conducían en automóvil", dijo a NBC la abuela de Payton, Catherine George.

