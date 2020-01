Muere el legendario Kobe Bryant

La leyenda de la NBA, Kobe Bryant, murió este domingo en un accidente de helicóptero en los suburbios de Los Ángeles, informó el sitio web de celebridades TMZ.

Asegurando que cinco personas fueron confirmadas como fallecidas en el incidente.

Los Angeles Times también confirmó un accidente de helicóptero en las colinas cercanas de Calabasas, en el sur de California.

El incidente se produjo solo unas horas después de que la exestrella de Los Angeles Lakers, de 41 años, felicitara a la actual estrella de ese equipo, LeBron James, quien lo superó como el tercer máximo anotador de la historia de la NBA en un partido el sábado contra Filadelfia.

Los funcionarios del alguacil del condado de Los Ángeles dijeron que no había sobrevivientes del accidente de la mañana.

Mismo que ocurrió en una ladera en Calabasas, al oeste de Los Ángeles.

El helicóptero fue descrito como un Sikorsky S-76, dijo el vocero de la Administración Federal de Aviación, Allen Kenitzer.

"La NBA se despide de uno de los mejores jugadores de toda su historia, integrante en dieciocho ocasiones del equipo All Star", cita ABC.

Kobe Bryant fue elegido en el Draft de 1996.

Y terminó su carrera con cinco anillos de campeón, dos premios MVP de las Finales de la NBA y otro MVP de la liga en el 2008.

También fue dos veces medallista de oro olímpico, ayudando a que el equipo estadounidense de estrellas de la NBA obtuviera títulos en 2008 en Pekín y 2012 en Londres.

Anoche, Kobe Bryant utilizó su red social para enviarle un mensaje a LeBron James.

"Continuar moviendo el juego hacia adelante @KingJames. Mucho respeto mi hermano", fueron la palabras de Bryant.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644

