El deporte mundial de luto tras la muerte de Kobe Bryant

El 26 de enero de 2020 quedará marcado en los anales de la historia por la muerte de uno de los más emblemáticos, efectivos y carismáticos jugadores de la NBA estadounidense.

Kobe Bryant, la exestrella de los Lakers de Los Ángeles, perdió la vida en un accidente aéreo en donde otras cuatro personas fallecieron, incluidos su hija Gianna María, de 13 años, y los dos tripulantes.

Muere el legendario Kobe Bryant La terrible noticia fue confirmada por el medio estadounidense TMZ, quien asegura que el fallecimiento de Kobe fue tras un accidente aéreo.

Deportistas reaccionan

Como era de esperarse, muchas figuras del deporte mundial compartieron mensajes de consternación y de sorpresa, pues no era para menos la noticia del deceso de Bryant.

Varios colegas de duela del otrora basquetbolista se manifestaron en sus cuentas oficiales de Twitter.

Pau Gasol, excompañero de Bryant con el equipo angelino indicó estar "devastado" con la noticia y dijo no creerlo.

Beyond devastated… my big brother… I can’t, I just can’t believe it — Pau Gasol (@paugasol) January 26, 2020

Por su parte, Paul George, de los Clippers de Los Ángeles, reprochó que aún se disputaba el partido entre los Nuggets de Denver y los Rockets de Houston.

"Dejen de jugar", indicaba su tuit.

Quit playing — Paul George (@Yg_Trece) January 26, 2020

Algo similar ocurrió con un jugador que estaba en la banca en ese mismo partido. Tyson Chandler de los Rockets se quebró sentado en el banquillo.

Tyson Chandler was emotional on the bench just after the Rockets – Nuggets game started #RIPKobe pic.twitter.com/Wshjplqlna — Barstool Sports (@barstoolsports) January 26, 2020

La leyenda de los Bulls de Chicago, Scottie Pippen, también se pronunció en Twitter. "Las palabras ni siquiera pueden acercarse a describirlo", indicó.

I’m stunned. Words can’t even come close to describing it. Just an incredibly sad and tragic day. — Scottie Pippen (@ScottiePippen) January 26, 2020

Otros deportes

Por supuesto, atletas de otras disciplinas deportivas no fueron ajenos a la trágica muerte de Bryant.

Tal fue el caso del plusmarquista Usain Bolt quien compartió una fotografía con el otrora basketbolista.

El mariscal de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra también mostró sus condolencias.

Ya te extrañamos Kobe", escribió.

We miss you already Kobe ❤️❤️🙏🏼🙏🏼 — Tom Brady (@TomBrady) January 26, 2020

El legendario portero español Iker Casillas también escribió en Twitter. "Me he quedado pálido", indicó.

No me jodas!! Me he quedado pálido!! Mi pésame a su familia, amigos, al mundo del baloncesto y deporte en general! D.E.P Kobe 😥 pic.twitter.com/rhp3U2c9f5 — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 26, 2020

El club francés Paris Saint-Germain también recordó a la exestrella de los Lakers y manifestó sus condolencias a familiares y amigos.

El club expresa sus más sinceras condolencias a su familia y amigos, a los @Lakers y a la familia @NBALatam después del trágico fallecimiento de Kobe Bryant. QEPD, leyenda. 🙏🏼 pic.twitter.com/WSgrwMiV9X — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) January 26, 2020

Los clubes españoles Real Madrid y Barcelona también compartieron un pronunciamiento.

El equipo merengue publicó un comunicado.

Comunicado Oficial: Kobe Bryant#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) January 26, 2020

Mientras que los culés escribieron en Twitter que Bryant fue "un atleta ejemplar dentro y fuera de la cancha".

Shocked by the death of @KobeBryant, an exemplary athlete both on and off the basketball court. Our most heartfelt condolences to his family and loved ones. Rest in peace. pic.twitter.com/wGhF4xouVL — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 26, 2020

Los también angelinos Dodgers también se unieron a la consternación mundial del deporte tras el deceso de Bryant.