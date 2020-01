VIDEO. Calabasas, la ciudad que vio morir a Kobe Bryant

A través de las redes sociales se filtraron las primeras imágenes del lugar donde ocurrió el accidente aéreo que le quitó la vida al exbasquetbolista de la NBA, Kobe Bryant, y a una de sus hijas (Gianna Maria), así como a otras tres personas, las cuales no han sido identificadas.

De acuerdo a la información oficial, el helicóptero donde viajaba la leyenda del baloncesto se siniestró en el área de Calabasas de Los Angeles, California.

Dicha ciudad fue fundada en 1991, y al año 2000 tenía una población de 28 mil 33 habitantes, así como una densidad poblacional de 590,3 personas por kilómetro cuadrado.

Las imágenes muestran la zona montañosa, además de la columna de humo de la aeronave siniestrada.

Otro de los detalles que destacan los medios de comunicación son las condiciones climáticas, que dificultan tener una visibilidad a larga distancia.

El exastro de la NBA, Kobe Bryant, murió el domingo en un accidente de helicóptero en Calabasas, confirmó a la AFP la alcaldesa de esta localidad.

Bryant se encontraba entre los cinco fallecidos luego de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara contra una colina.

En un correo electrónico a la AFP, la alcaldesa de Calabasas, Alicia Weintraub, confirmó que Bryant se encontraba entre las víctimas. "Sí, está confirmado", señaló.

LOOK: Dozens are gathered in the Calabasas hills at the site of the helicopter crash that killed NBA legend Kobe Bryant pic.twitter.com/LVq6Q4pUxg

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 26, 2020