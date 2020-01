Roger Federer y Novak Djokovic vuelan a cuartos de final del Abierto de Australia 

Las leyendas del tenis: Roger Federer (N.3) y Novak Djokovic (N.2), que defiende corona; saldaron con gran superioridad sus duelos de octavos del Abierto de Australia, este domingo en Melbourne.

Djokovic no tembló para derrotar al argentino Diego Schwartzman (14º ATP) por 6-3, 6-4 y 6-4, y pasa a los cuartos, donde se enfrentará al canadiense Milos Raonic (35°).

Djokovic no ha perdido un set desde el tercero de su partido de la primera ronda contra Jan-Lennard Struff (37°).

El serbio llega a cuartos de final de un torneo de Grand Slam por la 46º vez, la 11ª en Melbourne, donde espera conseguir el récord de ocho títulos este año.

Frente a Raonic "será muy diferente". "Es uno de los jugadores más físicos del circuito: tengo que estar preparado para devolver los misiles que me van a caer", comentó.

The revolution of Serbian tennis and the legacy he hopes to leave behind, as narrated by @DjokerNole 🇷🇸♥#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/cDCAkIn7gU

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020