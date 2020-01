VIDEO. Así justifica Neto Bran su derrota en la “pelea del año” ante “Tres Kiebres”  

Luego de ser derrotado por “nocaut técnico” en la famosa “pelea del año”, el alcalde de Mixco, Neto Bran, habló de su dolorosa caída en Ipala, Chiquimula, ante su homólogo Esduin Javier, mejor conocido en esa región como “Tres Kiebres”.

“Estoy bastante bien, por si tienen alguna pena”, empezó diciendo Bran.

Y añadió: “La pelea lamentablemente se perdió por un abandono”.

En ese sentido, el funcionario explicó que cuenta con un cuerpo técnico profesional, y ellos determinaron “que era mejor detener la pelea”.

Además, Bran justificó que “yo boxeador no soy, y ante un fuerte castigo me hubiese llevado a detener mis funciones en la Municipalidad de Mixco”.

Bran: "Enfrenté a alguien muy fuerte"

Asimismo, Neto Bran, que solamente pudo aguantar un minuto el combate, reconoció que se enfrentó a “alguien muy fuerte, de mucho peso, y que genéticamente es de fuerza y de campo. Hice mi mejor esfuerzo”.

En su intervención durante la transmisión de Facebook Live, Bran mostró su alegría porque se llenó el coliseo de Ipala, Chiquimula, y podrá aportar un tema económico a los bomberos y también a la construcción del Arco de Morenos.

Neto Bran: “Lamentablemente la pelea no fue como yo hubiese querido que fuese”. Expreso: “Mi contendiente no era ‘Tres Kiebres’ sino Neto Bran, y pude lograr llegar a un estado físico dónde estoy muy bien”.

Buscar sus sueños

Bran también invitó a sus seguidores a buscar sus sueños.

“Yo estoy feliz por haber hecho realidad mi sueño. No hay sueño que no se pueda cumplir. Yo me he propuesto ser alcalde y soy alcalde. Pronto voy a hacer Presidente”, dijo.

Además prometió abrir una nueva escuela de boxeo de alto rendimiento, para producir atletas de alto rendimiento.

Por último el jefe edil reflexionó diciendo: “Estoy bien, estoy tranquilo. Logré mi sueño de entrenar, subirme a un ring y dar una pelea”.