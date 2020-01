Atlético Madrid eliminado de Copa del Rey… ¿Se termina la era Simeone? 

Una de las sorpresas que dejó la fase de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey fue la eliminación del Atlético de Madrid.

Esto, a manos del modesto equipo de Cultural y Deportiva Leonesa.

El equipo de la Segunda División B (tercera categoría del fútbol español), dio la gran sorpresa al eliminarlos (2-1).

En un día en el que también cayeron Eibar, Betis y Celta de Vigo.

El Atlético se estrelló en León con una derrota en la prórroga, por un tanto de Sergio Benito (108).

Benito batió a Adán al rematar un centro de su compañero Gabriel Gudiño.

El Atlético se había adelantado en el 62 por medio del argentino Ángel Correa, con asistencia del portugués Joao Félix.

Mientras que la Cultural igualó en el 83 con un tanto de Julen Castañeda, que llegó con fortuna a un rechace del arquero Adán.

Este revés supone una decepción importante para un Atlético que está mostrándose irregular este curso.

Ante este resultado, el programa “El Chiringuito puso en la palestra la continuidad o no de Simeone.

Que recientemente también perdió la Supercopa de España ante el Real Madrid en Arabia Saudita.

💥💥SIMEONE: "¿FALTA de GOL? Cuando NO MARCAS, las cosas son muy DIFÍCILES".

"La responsabilidad es solo mía", dijo el técnico argentino del Atlético, Diego Simeone, tras la eliminación en la Copa del Rey.

"La Cultura mereció la victoria, nosotros no tuvimos contundencia", admitió.

Simeone había llegado al Atlético al final de 2011 precisamente tras un desastre del equipo ante un modesto en esta competición.

Lo que provocó entonces la salida del técnico Gregorio Manzano.

🔴🎙️SIMEONE: "NO me ha cambiado la CHAMPIONS, OTRAS DERROTAS y NO voy a CAMBIAR ahora". ¡A las 0:04h @elchiringuitotv! pic.twitter.com/zxVRu8Zenz

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 23, 2020