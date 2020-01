José Mitrovich y Byron Pérez recuerdan los clásicos de antaño

Este sábado a las 15:00 horas se realizará el Clásico 311 entre Municipal y Comunicaciones, y el duelo más atractivo de la fecha 2 del Clausura 2020 fue analizados por históricos jugadores del balompié nacional que dejaron huella en la décadas de los 70, 80 y 90.

Byron Pérez y José Emilio Mitrovich recibieron a Publinews en un lugar que no está alejado al tema deportivo: “el Chipilín” en Conader y “el Nazareno” en las canchas de futbol de la colonia Sakerty.

La selecta lista de futbolistas que han vestido los colores de rojos y cremas Este fin de semana se disputará el Clásico 311, donde Municipal tiene una ligera ventaja histórica sobre Comunicaciones.

Clásico 311: diferencia entre los clásicos

Ambos exfutbolistas coincidieron en que una de las diferencias de los clásicos de antaño a los de hoy en día es que antes se jugaban a estadios llenos, situación que contrasta en la realidad actual.

Mitrovich: “Los de antes eran a estadios llenos, y hoy tenemos partidos muy intensos: mucha pierna, futbol y goles. Los clásico desde todas las épocas han sido la atracción máximo de los torneos. Para mí, son partidos donde no hay favoritos, ya que el futbolista da otro plus”.

Pérez: “Antes los clásico se vivián con más pasión, y se jugaban a estadios llenos y con aficiones mezcladas. No habían peleas así como ahora. Los jugadores de antaño jugábamos con más pasión y cariño a la camisola. No habían tantas presiones por parte de dirigentes por conseguir un resultado”.





Municipal el favorito para los jugadores históricos

Tanto para Byron como para “Pepe”, el jugar un clásico a inicio del certamen no es beneficioso ni para el club ni para los aficionados.

Pérez: “La primera desventaja es la insistencia de aficionados; y la otra es el espectáculo, ya que los equipos vienen de un trabajo muy fuerte y se puede dañar”.

Mitrovich: “Esto hubiese sido más lindo que se jugara más adelante. El clásico debe estar en una fecha donde los futbolistas estén con buen ritmo”.

Para los dos históricos jugadores, es Municipal el equipo que llega como favorito para hacerse del Clásico 311.

Mitrovich: “En esta instancia Municipal creo que está mejor conjuntado y con menos cambio de jugadores, pero eso no significa que lo vaya a ganar. Además llega como campeón y eliminó a los cremas”.

Pérez: “Municipal llega mejor por su condición de campeón y haber mantenido la base del certamen anterior. Comunicaciones prácticamente armó el equipo nuevamente, y falta acoplarse entre ellos, y eso podría tener consecuencias”.





Jugadores se refieren a que somos la mejor liga centroamericana

Los entrevistados se refirieron a la cantidad de jugadores no nacidos en Guatemala y cómo afecta esto al desarrollo del futbolista guatemalteco.

Pérez: “Definitivamente no estoy de acuerdo con los dirigentes. Eso le quita oportunidad al futbolista nacional y a los jóvenes. No es posible que tengamos tantos centroamericanos, y ejemplifica que en los 80, El Salvador contrataba muchos futbolistas guatemaltecos”.

Mitrovich: “Me da la sensación que si los dirigentes lo están haciendo de esta forma es porque se está viendo que no se llena el cometido con el jugador guatemalteco. Creo que la mayor cantidad de jugadores no nacidos en Guatemala si crea un poco de dificultad. El jugador nacional debe competir, es la única manera de salir adelante”.

Y de cara el duelo estelar del sábado, Byron Pérez y “Pepe” Mitrovich hablaron de la estadística que pone a la liga guatemalteca como la mejor de Centroamérica y segunda a nivel de Concacaf.

Mitrovich. “No sé en qué se basaron y no conozca a profundidad lo que hizo que Guatemala esté en esas posiciones. Qué bueno que estemos ahí, pero yo tengo mi particular punto de vista y creo que no somos la mejor liga centroamericana. Estamos alejados de la posición que hoy se presenta”.

Pérez: “Hay que ser realistas, la situación no es así. La liga de Guatemala no es mejor que las de Honduras, Costa Rica y Estados Unidos. Esas estadísticas pueden ser un engaño”.

Foto Oscar Coronado | Byron Pérez fue parte de Comunicaciones en la década de los 80 y principios de los 90

Al recordar sus grandes faenas, Pérez y Mitrovich hincharon sus pechos y destacaron aquellos recuerdos que aún son inmortales en la mente de los profesionales y así como de sus seguidores.

Pérez: “Ganar siete campeonatos (torneos largos) en la década del 80 al 90, Mi mejor gol con Comunicaciones fue ante Nery de Souza (Aurora) y con selección uno marcado a Pablo Larios (México) en Toluca durante una eliminatoria olímpica.

Mitrovich: “El clásico del 74’, lo ganamos 7-3. Los mejores goles: los dos al Transvaal (campeones de Concacaf 74) y el gol ante Independiente (final Copa Interamericana).

Foto Oscar Coronado | José Mitrovich marcó un gol histórico ante Independiente de Argentina en la copa Interamericana

Mitrocivh y Pérez se elogian

Por último, nuestro invitados hablaron del uno al otro.

Pérez: “Me recuerdo que tuve la oportunidad de jugar contra Mitrovich cuando él era parte de Cobán Imperial. Yo lo admiraba desde que estaba con Municipal”.

Mitrovich: “Byron fue en su especialidad (puntero izquierdo) el mejor que ví en Guatemala: velocidad, habilidad, freno y la precisión para dar los pases. Fue un gran jugador, al lado de Óscar Sánchez (QEPD), Félix McDonald, Ramón “el Tanque” Ramírez. Esos jugadores eran un dolor de cabeza: los disfrutaba cuando lo miraba de fuera y sufrirlo cuando lo enfrentaba.

Fundación Municipal 1974

Pepe Mitrovich es acompañado por los exjugadores Carlos “el Chino” Monterroso y Lijón León de León en el trabajo que hace la fundación Municipal 1974.

Los tres, junto a un gran número de colaboradores, comparten sus conocimientos de forma gratuita a centenares de niños, niñas y adolescentes en las canchas de la colonia Sakerty.

Foto Oscar Coronado | Pepe Mitrovich, Carlos Monterroso y Lijón León de León son parte de la fundación Municipal 1974

Monterroso también habló del clásico nacional: “En cuanto a lo futbolístico, ahora el futbol es más rápido pero menos talentoso comparado con los jugadores de antaño. Hoy se juega a más pelotazo”.

Continúo: “Para mí el favorito siempre es Municipal. Ellos futbolisticamente están mejor acoplados y tienen una mentalidad distinta”.

Por su parte, León de León señaló: “Los dos equipos quieren ganar, pero Municipal se ha caracterizado por llevar un paso adelante a Municipal”.

Añadió: “Comunicaciones se ha reforzado bien, y será un partido de campanillas como se dice”.