"Rafa, Roger y yo sabemos qué hacer en cada situación", dice Djokovic

"Rafa (Nadal), Roger (Federer) y yo sabemos qué hacer en cada situación", declaró este domingo Novak Djokovic, en la víspera del comienzo del Abierto de Australia.

Esto, cuando le preguntaron por la posibilidad de que algún joven termine con el reinado del trío en los Grand Slams.

"Es evidente que se acercan. Están literalmente a un set (Daniil Medvedev llevó a Nadal al quinto en la última final del US Open). Un buen día ocurrirá, es inevitable. No les falta gran cosa", dijo el serbio.

"Pero para ganar un Gran Slam y mantenerse al más alto nivel durante años un jugador debe ganar en madurez mental y emocional para comprender sus propias fuerzas y luchar contra sus miedos”, señaló el número 2 del mundo.

“Vistos los últimos 10-15 años; Rafa, Roger y yo sabemos qué hacer en cada situación. Probablemente es lo que nos ha dado una pequeña ventaja", refirió.

El serbio de 32 años defenderá en Melbourne su título.

Si lo consigue se situará con 17 grandes, cerca de Nadal (19) y del récord de Federer (20) en una legendaria carrera por la eternidad.

Novak Djokovic: “Tengo fe en Melbourne”

"He ajustado mis sesiones de entrenamiento privilegiando la recuperación en lugar de pisar más el acelerador. Bajé un poco, recorté los entrenamientos manteniendo una buena intensidad", señaló Djokovic.

Continúo: "Gasté mucha energía física y emocional en la ATP Cup, para mí fue perfecta desde un punto de vista individual, con victorias en todos los individuales y dobles. Ganamos el título y es uno de los grandes momentos de mi carrera".

Novak Djokovic y su debut

Djokovic debuta el lunes ante el alemán Jan-Lennard Struff en el último turno de la Rod Laver Arena.

Rafael Nadal (1º ATP) puede igualar en el Abierto de Australia los 20 grandes de Roger Federer (3º), en una batalla por la eternidad que completa Novak Djokovic (2º, 16).

Y que se disputará desde el lunes en Melbourne, amenazada por el humo tóxico provocado por los incendios.