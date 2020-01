Quique Setién fue claro sobre la imposición de exigencia en el Barcelona 

"La exigencia me la impongo yo, no el club", declaró Quique Setién, este sábado en la víspera de su debut como entrenador del Barcelona.

Mismo que será el domingo a las 14:00 horas GT ante el Granada por la 20 jornada de Liga de España.

"Ha sido un regalo inesperado, lo voy a aprovechar hasta que me tenga que ir. Y voy a tratar de hacer lo mismo y ponerle el mismo entusiasmo para que las cosas nos salgan bien”, dijo Setién.

Añadió: “A veces me despierto y digo, 'voy a entrenar a estos jugadores'. No se puede estar en un sitio mejor".

🔊 Setién: "Entrenar al Barça ha sido un regalo inesperado que lo voy a disfrutar cada día que esté aquí. No se puede estar en un sitio mejor" 🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/lGIdlt3ogq — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 18, 2020

Continúo en conferencia de prensa: "Aquí la exigencia es absoluta, no hay vuelta atrás. La exigencia no me la impone el club, me la impongo yo”.

En ese tema, Quique amplió: “Sé que voy a recibir críticas, gane o pierda. Tengo que estar pendiente de convencer a mis futbolistas".

Las tareas de Setién a corto plazo

Quique Setién cumplió la primera semana como azulgrana, tras sustituir a Ernesto Valverde el lunes.

Entre las primeras tareas estará encontrar un sustituto para Luis Suárez, que estará cuatro meses de baja por una lesión de rodilla.

🔊 Setién: "Yo siempre quiero ganar, y si juegas bien siempre tienes más opciones de lograrlo. Intentaré que mi equipo juegue bien. Si gano jugando mal no me iré contento a casa y jamás les diré a los jugadores que con el resultado me vale" #ForçaBarça pic.twitter.com/qiBYQ3ld57 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 18, 2020

"La ausencia de Luis es un problema porque es uno de los mejores jugadores del mundo y eso es un problema”, dijo.

Durante las primeras sesiones Setién ha conversado en varias ocasiones con Lionel Messi, el capitán azulgrana.

"No vamos a negar que es un jugador especial. Pero con todos he tenido una conversación en algún momento. Esto será lo habitual. El 'feedback' que tenemos que tener con ellos debe ser absoluto", finalizó.

Con información de AFP