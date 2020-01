Carlos Sainz, un veterano que gana por tercera vez un Dakar 

El español Carlos Sainz (Mini), de 57 años, se proclamó vencedor del Rally Dakar 2020, este viernes en el cierre de la mítica carrera disputada por primera vez en Arabia Saudita.

Es su tercer triunfo en categoría auto, después de los conseguidos en 2010 y 2018.

Vencedor de cuatro etapas, Sainz supera al defensor del título, el catarí Nasser al-Attiyah (Toyota), por 6 min 21 segundos.

El veterano corredor español tomó el mando de la prueba en la tercera etapa y lo conservó desde entonces.

El tercer puesto fue para su compañero de equipo, la leyenda francesa Stéphane Peterhansel, que finalizó a 9 minutos y 58 segundos, tras 12 etapas y 7.800 kilómetros de carrera.

Sainz estuvo amenazado por Al-Attiyah, que se colocó a 24 segundos a tres etapas del final, pero el español aprovechó los errores de navegación de su rival para volver a ganar distancia.

En las dos últimas etapas se limitó a mantener su ventaja.

25 Dakar victories between them.

Fue Al-Attiyah el que se impuso en la última especial este viernes, 298 kilómetros entre Haradh y Qiddiya.

Ganador más veterano del Dakar, título honorífico que ya logró en 2018, Sainz no desveló si estará en la salida el próximo año.

It's smiles all round at the Dakar podium😄

Not forgetting the return of the coolest shades on the Dakar 😎#Dakar2020 pic.twitter.com/aLqFeIKZ4M

— DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2020