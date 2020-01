VIDEO. Este fue el error de la organización en la final de la Supercopa de España   

Previo a la final de la Supercopa de España: Real y Atlético de Madrid, hubo unos actos protocolarios donde los organizadores cometieron un error.

Mismo que no ha pasado desapercibido por los aficionados colchoneros.

Y sucede que, los organizadores confundieron la actual camiseta del Atlético de Madrid con la utilizada en la temporada anterior.

Supercopa de España: error de los organizadores

Esto ocurrió antes de que los jugadores saltaran al césped del estadio King Abdullah Sports City.

Ahí, dos réplicas gigantes de las camisetas de los equipos eran sujetadas por un buen número de trabajadores de la organización, junto al logotipo de la competición.

🤩 Si la ceremonia de inauguración ha sido así… ¡¡IMAGINA CÓMO VA A SER EL PARTIDO!! 🤓🍿#Supercopa2020 🏆 pic.twitter.com/TtNhLG5IkJ — RFEF (@rfef) January 12, 2020

La playera mostrada difiere en la forma de las rayas rojiblancas e incluso en el logo del patrocinador principal que se muestra en el pecho.

Solo hay q ver la camiseta de otra temporada del atleti para darse cuenta de q no contaban con nosotros en la final. #RealMadridAtleti #Supercopa2020 pic.twitter.com/4P3ejaWV4T — 🇵🇪ℹ️🅱️ℹ️🇵🇪 (@ibilega) January 12, 2020

Diferencias en las camisetas del Atleti

Características de la playera 2018-2019: patrón gráfico que ocupa la parte central, más franjas que la temporada anterior: 5 rojas y 6 blancas.

Camiseta temporada 2019-2020: diseño más clásico a rayas y sin patrones ni diseños gráficos.

Sobre el patrocinador: Trade Plus 500, se había invertido el orden, la de este curso destaca + Plus 500 y no Trade como la anterior.



El Real Madrid campeón de la Supercopa de España

El Real Madrid se proclamó este domingo campeón de la Supercopa de España por undécima vez.

Tras imponerse al Atlético 4-1 en la tanda de penales en la final.

Ya que en 120 minutos de juego con un empate a cero goles.

Sergio Ramos marcó el cuarto y definitivo tanto, después de que también anotaran Dani Carvajal, Rodrygo y Luka Modric.

Mientras que en el Atlético, Saúl Ñiguez y Thomas Partey fallaron los dos primeros tiros del equipo rojiblanco.

En el que sólo pudo marcar Kieran Trippier.