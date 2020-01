Conoce al futbolista más longevo de la historia

La J-League (liga japonesa) está dando de qué hablar ya que el futbolista asiático Kazuyoshi Miura ha firmado una temporada más en el futbol nipón.

Pero, ¿cuál es la sorprendente historia que hay detrás de este profesional? simplemente es el jugador más longevo en la historia del futbol.

Sus números: Miura firmó su temporada número 35 como profesional, a sus 52 años de edad. El 26 de febrero cumplirá 53 años.

La presente temporada la jugará con un histórico de Japón: el equipo Yokohama FC.

El llamado ‘Rey Kazu’ ha militado en equipos como el Santos de Brasil, y el Génova de Italia.

Asimismo, jugó con la Selección de Japón en 89 ocasiones, marcando 55 goles.

El jugador más longevo del mundo dijo: “Espero disfrutar jugando al fútbol y haré un esfuerzo para lograr el objetivo del club de permanecer en la J1”.

De acuerdo con los registro de la liga japonesa, Kazuyoshi Miura solamente disputó un total de tres partidos en el 2019, sin haber anotado gol.

52-year-old striker Kazuyoshi Miura, the world's oldest professional player, has extended his Yokohama FC contract again.

He'll play in his 35th season. 🤯 pic.twitter.com/BCZyvWbMPH

— B/R Football (@brfootball) January 11, 2020