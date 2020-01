VIDEO. Valverde, el MVP de la final de Supercopa ¿por la falta contra Morata?

El uruguayo Federico Valverde terminó siendo el héroe y villano de la final de la Supercopa de España, la cual la ganó su equipo 4-1 en penaltis tras un dramático empate 0-0 en 120 minutos de juego.

Valverde le dió medio título al Real Madrid en la jugada contra Álvaro Morata, donde el sudamericano salió expulsado.

Asimismo, fue reconocido por la organización de la final como el mejor futbolista de dicho encuentro.

Para muchos la acción de Valverde es repudiable, porque sale del Fair Play, pero para otros era el único recurso para evitar la pérdida del campeonato.

Se jugaban 114 minutos de juego, y el Atlético de Madrid armó una contra con Álvaro Morata, quien quedó solo frente a Thibaut Courtois, pero antes de ingresar al área grande, apareció una barrida de atrás por parte de Valverde y fue expulsado.

Pero logró evitar la caída de su arco cuando solo restaban seis minutos para la finalización del segundo tiempo extra.

El uruguayo fue reconocido como el mejor futbolista de la final.

Ya que fue determinante para que el equipo que dirige Zinedine Zidane se quedará con el título en Yeda, Arabia Saudita.

En la expulsión de Valverde hay una imagen que le está dando la vuelta al mundo.

Y se trata del saludo entre Valverde y Diego Simeone, técnico del Atlético.

Finalizado el partido, el “Cholo” se refirió a la jugada de Valverde, que cortó la llegada de Morata.

"Fue la jugada más importante del partido. No te preocupes, cualquiera hubiera hecho lo mismo en tu lugar".

🔴🎙️SIMEONE, sobre la ROJA de VALVERDE: "Fue la jugada más importante del partido de Valverde. Le dije: "No te preocupes, cualquiera hubiera hecho lo mismo en tu lugar""

En conferencia de prensa, Federico Valverde dijo: “He pedido disculpas a Álvaro (Morata). Era lo único que me quedaba hacer por el equipo”.

“Intenté hacer otras cosas pero no llegaba porque (Morata) es rápido”, señaló Valverde.

Por último expresó: “Me queda esa espinita por lo que hice, porque no está bueno hacer lo que hice”.

🗣 @fedeevalverde: "Le he pedido disculpas a Morata. No está bien lo que hice, pero solo podía hacer eso. Estoy feliz por el título, pero me queda esa espinita".#Supercopa2020 🏆 pic.twitter.com/UZPmqtGIYj

