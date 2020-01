Muere corredor en la séptima etapa del Rally Dakar

El deporte se encuentra de luto, ya que este día, en la séptima etapa del Rally Dakar falleció el piloto portugués Paulo Gonçalves.

Según reportes que llegan desde Arabia Saudí, el portugués tuvo un accidente por la mañana, a la altura del kilómetro 276 de la especial del día.

Dicho impacto se dio entre Riad y Wadi Al Dawasir, en una zona fuera de pistas, por la que se pasaba a toda velocidad.

Desgarradora imagen, mientras intentan reanimar en vano a Paulo Goncalves, Toby Price y Stefan Svitko (se quedaron más de una hora junto al portugués) saben que la tragedia ya es inevitable. #Dakar2020 Foto by: Cofina Media pic.twitter.com/jr6bd73DG9

Portuguese biker Paulo Gonçalves passed away.

En el suelo, se lo encontraron Stefan Svitko y Toby Price, que había tomado la salida inmediatamente después que él. Ellos fueron quienes advirtieron a la organización que, alertada a las 10:08, envió un helicóptero médico que aterrizó a las 10:16 en el lugar en el que se encontraba el piloto, inconsciente y con parada respiratoria.

Tras una tentativa de reanimación in situ, Gonçalves fue evacuado hacia el hospital de Layla, el más cercano, donde se confirmó su muerte.

Me cuidaste durante todos estos años como un hermano. Recuerdo la inmensidad de horas que pasábamos solos en el desierto, cuidándonos a 100 metros el uno del otro, permanecerán siempre en mi alma🙏

Aún no puedo creer que esto haya pasado. No se ni que decir.

Uno de sus compañeros de equipo, Joan Barreda se manifestó a través de Twitter cuando se enteró de la desgarradora noticia.

Con un conmovedor mensaje se despidió del que el consideraba "su hermano".

"Aún no puedo creer que esto haya pasado. No se ni que decir. Me cuidaste durante todos estos años como un hermano. Recuerdo la inmensidad de horas que pasábamos solos en el desierto, cuidándonos a 100 metros el uno del otro, permanecerán siempre en mi alma. Te quiero Paulo", escribió a través de su cuenta de Twitter.