VIDEO. Duelo de colosos en la final del ATP Cup 

La España del número 1 mundial, Rafael Nadal, y la Serbia del número 2, Novak Djokovic, disputarán el domingo la primera final de la ATP Cup.

Novak Djokovic y Rafael Nadal debutan con triunfo en la ATP Cup La jornada en la ATP Cup dejó a un Novak Djokovic molesto con el público debido a los gritos de los aficionados que lo terminaron desconcentrando.

Esto, después de derrotar este sábado en semifinales a Australia y Rusia, respectivamente.

Nadal tuvo que tirar de épica para derrotar en el segundo partido de individuales al joven australiano Alex de Miñaur (N.18), de padre uruguayo y madre española, por 4-6, 7-5 y 6-1.

Antes, Roberto Bautista (N.10 mundial) había puesto en ventaja a los españoles al derrotar a Nick Kyrgios (N.29) por 6-1 y 6-4.

Ya sin nada en juego, Pablo Carreño y Feliciano López dieron el tercer punto a España al derrotar a Chris Guccione y John Peers (AUS) por 6-2, 6-7 (6/8) y 10-4 en el 'super tiebreak'.

Novak Djokovic se venga de Medvedev

En la final espera la Serbia de Novak Djokovic, que en la primera semifinal derrotó claramente a Rusia por 3-0.

VIDEO. España le gana a Bélgica y pasa a semifinales de ATP Cup El tenista español Rafael Nadal logró recuperarse en los dobles tras perder el partido de individuales ante el belga David Goffin.

"Sabemos que va a ser una durísima final. A Novak le encanta jugar aquí, ha tenido grandes resultados. Vamos a ver. Nosotros tenemos también un gran equipo", declaró Nadal sobre la final.

Djokovic, vencedor de siete Abiertos de Australia, se impuso al ruso Daniil Medvedev (5º) por 6-1, 5-7 y 6-4, consiguiendo así un segundo punto para Serbia y el pase a la final de la ATP Cup.

Su compatriota Dusan Lajovic (34º) ganó antes el primer simple frente a Karen Khachanov (17º) en dos mangas (7-5, 7-6 (7/1)).

Serbia se apuntó también el punto de dobles.

Con información de AFP