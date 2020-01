VIDEO. España le gana a Bélgica y pasa a semifinales de ATP Cup

Los tenistas de España se impusieron este viernes en Sídney a Bélgica por 2-1.

Después de que Rafa Nadal perdiera su partido de individuales y luego ganara en dobles para ofrecer a su equipo el punto decisivo en cuartos de final de la ATP Cup.

Con su victoria ante Kimmer Coppejans (6-1, 6-4), Roberto Bautista había dado el primer punto a España, que ganó la Copa Davis en noviembre en Madrid, España.

Spain Reign 👑 @BautistaAgut puts away Coppejans 6-1 6-4 to give 🇪🇸 #TeamSpain the healthy 1-0 tie lead. #ATPCup | #Final8 | #ESPBEL pic.twitter.com/5Q0F5VlK7Z

Pero David Goffin dio después la sorpresa ganando a Nadal, actual número uno mundial, en dos mangas en el segundo partido individual, por 6-4, 7-6 (7/3).

Para Goffin, de 29 años, era la segunda victoria en seis partidos contra el mallorquín.

Rafael Nadal y Pablo Carreño ganaron en un partido de dobles muy disputado a Sander Gillé y Joran Vliegen por 6/7 (7/9), 7-5 y 10-7 en el súper tie-break, tras dos horas justas de partido.

España había jugado en Perth, en la costa oeste de Australia, la fase de grupos, para pasar a hacerlo en Sídney, con más calor y humedad, en las eliminatorias.

España se medirá el sábado por una plaza en la final a Australia.

En la otra semifinal, Rusia con Daniil Medvedev y Karen Khachanov, invictos en esta competición por equipos; se medirá a Serbia, que liderada por Novak Djokovic, se impuso este viernes a Canadá por 3-0 en cuartos de final.

