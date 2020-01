La atleta guatemalteca Estefany Cruz anuncia su retiro para este año

View this post on Instagram

Voy de nuevo. 🥳 Me costo decidirme por miles de razones pero de la mano de Dios hoy decido entregarle a mi deporte mi último año competitivo. No se que me espera pero se que no estoy sola. ( Gracias a todos los que están detrás de esta decisión y me apoyan y creen en mi ❤️) Entonces solo queda decir: PASIÓN POR GUATEMALA 🇬🇹 • • • #tracknation #trackgirl #guatemala #keepitup #woot #contokio #voycontodo #pasionporguatemala #laseguimos #morena #latina #guate