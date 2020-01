Valverde en el ojo del huracán tras la derrota en Arabia Saudita 

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, vuelve a estar en el ojo del huracán.

Después que el equipo azulgrana cayera el jueves en la semifinal de la Supercopa de España ante un Atlético que le remontó el partido en apenas cinco minutos.

El Barça, liderado por un espectacular Leo Messi, fue el dueño del encuentro en el estadio King Abdullah de la ciudad saudí de Yedá durante 75 minutos, pero bastaron cinco minutos y dos jugadas aisladas para que todo su trabajo se viniera abajo.

El capitán azulgrana también destacó que habían cometido "errores infantiles".

Y de nuevo, este mal arranque de año centra las miradas en el técnico Ernesto Valverde, quien nada más finalizar el encuentro asumía la situación.

"Sabemos como es el fútbol, sabemos que hay una inestabilidad permanente en los equipos cuando no hay resultados o cuando pierdes, pues supongo que se hablará de esto", afirmó en rueda de prensa.

🗣 Valverde: "Los entrenadores nos movemos con la idea de trabajar y darlo todo en cada partido. Siempre hay una inestabilidadd permanente cuando no hay resultados o cuando pierdes. Eso no lo puedo controlar. Yo me dedico a lo mío".#Supercopa2020 pic.twitter.com/PPAKdiGgFm

— RFEF (@rfef) January 9, 2020