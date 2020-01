"Gambetita" Díaz no descarta dejar Municipal para emigrar a otro país

El futbolista argentino, Alejandro "Gambetita" Díaz habló en conferencia de prensa sobre su actualidad con Municipal

Este día se incorporó a los entrenos de los rojos con miras al inicio del Clausura 2020, donde los rojos buscarán el bicampeonato.

"Gambeita" hizo trabajo de reacondicionamiento al lado de Danilo Guerra y el trinitense Mekeil Williams que es la nueva incorporación de los escarlatas.

En los últimos días se filtró un fuerte rumor de un posible interés del LA Galaxy por "Gambetita" Díaz.

La información surgió a través de una cuenta de aficionados del Galaxy a través de Twitter, donde anunciaban el rumor.

RUMOR: #LAGalaxy interested in 30 Year Old Forward from Guatemala, Alejandro 'Gambetita' Díaz. pic.twitter.com/n504rJQ7RE

— LA Galaxy Rumors (@LAG_Rumors) January 2, 2020