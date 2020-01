VIDEO. La divertida reacción de Pogba al despertar después de una operación

El volante francés del Manchester United, Paul Pogba, fue operado este martes de un tobillo.

Pogba publicó un video en Instagram donde aseguró que "todo ha salido bien".

En un primer extracto, que parecía aún afectado por la operación, comentó lo siguiente:

"No sé siquiera si estoy bien, si estoy soñando o si estoy sobrio, no me preguntéis si ha ido bien, no lo sé".

Fuera durante enero

Paul Pogba, que últimamente se ha lesionado con frecuencia, no jugará en enero después de haber estado ya tres meses alejado de las canchas por dicha lesión.

Una situación que preocupa además al seleccionador francés Didier Deschamps.

En especial, considerando que faltan seis meses para que inicie la Eurocopa 2020.

El jugador de 26 años, debería ser una de las piezas básicas de los Blues, tal como fue ya en la conquista del título mundial en 2018.

Sin continuidad

Las continuas lesiones no le han permitido al talentoso futbolista francés consolidarse con los red devils.

Y ello puede ser un factor a considerar por parte de Deschamps en el momento de decidir si lo convoca para el torneo continental de selecciones.

El futbolista ha sido clave en el armado de los galos, sin embargo, si no logra recuperarse al cien por ciento será difícil que se le tome en cuenta.

Partido clave

Hoy los dirigidos por Ole Gunnar Solksjaer se miden al Manchester City en el partido de ida de la Capital One.

El encuentro de ida se disputará en Old Trafford, mientras que la vuelta será en el Ethiad Stadium el próximo 29 de enero.