Quedaron definidas las rondas divisionales en la NFL

Este fin de semana estuvo lleno de mucho futbol americano, ya que se disputaron los comodines de la conferencia americana y nacional.

Los Houston Texans, Tennessee Titans, Minessota Vikings y Seattle Seahawks salieron avantes en sus respectivas llaves.

Las rondas divisionales se disputarán el próximo fin de semana con miras a las finales de conferencia.

Ronda de comodines

Los Houston Texans derrotaron de manera cerrada a los Buffalo Bills en el primer comodín de la conferencia americana.

Liderados por su mariscal de campo, Deshaun Watson, derrotaron en un apretado 22-19 a los Bills y sellaron su clasificación a la serie divisional.

La gran sorpresa de la ronda de comodines se dio en el encuentro entre los New England Patriots y Tennessee Titans.

Tom Brady no pudo hacer nada contra la gran defensiva de Tennessee y cayeron en ronda de comodines, por lo que su séptimo trofeo Vince Lombardi tendrá que esperar.

Los Titans derrotaron a los Patriots con un marcador de 20-13 en calidad de visita en e Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts.

Por su parte en la conferencia nacional se vivieron vibrantes duelos en la serie de comodines.

Los Vikings de Minessota visitaron a los New Orleans Saints en el Mercedes-Benz Arena.

El duelo fue muy parejo de inicio a fin, los Saints empataron 20-20 con un gol de campo en el último segundo del duelo.

Sin embargo, los Vikings se repusieron del duro golpe y en overtime hicieron el touchdown del triunfo y sellaron su clasificación.

With everybody against us. pic.twitter.com/CcehdS9sib — Minnesota Vikings (@Vikings) January 5, 2020

El último duelo de la ronda de comodines se dio en la visita de Seattle Seahawks a los Philadelphia Eagles.

Los Seahawks ganaron sin mayor complicación, la defensiva fue vital para que los Eagles no realizaran un touchdown en todo el encuentro.

Por su parte, Russell Wilson fue vital en el ataque de Seattle al mover las cadenas en reiteradas ocasiones y aprovechando las condiciones del partido.

Definidas las llaves de ronda divisional

Con los comodines definidos, también quedaron definidas las series divisionales.

Conferencia Americana:

Titans-Ravens (Sábado 11 de enero, 7:15 PM)

Texans-Chiefs (Domingo 12 de enero, 2:05 PM)

Conferencia Nacional: