Francisco Arredondo debuta en el Dakar 2020 

El corredor guatemalteco, Francisco Arredondo, debutó el domingo en la cuadragésima segunda edición del Rally Dakar 2020 tras una ausencia de tres años.

El nacional, a bordo de una moto KTM 450, ingresó en el puesto 111 de los 136 corredores de moto.

Su tiempo fue de 5 horas 25 minutos y 58 segundos.

Y quedó a 2.4:25 horas del ganador de la jornada Toby Price.

It isn't #WheelieWednesday yet, but when on the Dakar, do as the Dakar does! 🏍️#Dakar2020 pic.twitter.com/VejrXtzkEp

— DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2020