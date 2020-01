VIDEO. Zlatan Ibrahimovic pasa de ídolo a villano en Malmö, su ciudad de nacimiento  

Reza un refrán: “Del amor al odio solo hay un paso”, y eso parece que está viviendo el futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic.

Con un hecho vandálico quedó demostrado que Zlatan ya no es el ídolo en la ciudad de Malmö, Suecia.

Y sucede que, los hinchas del equipo de esa ciudad destruyeron la estatua de Ibrahimovic.

Que había sido instalada en octubre a las afueras del estadio de Malmö.

El monumento a Zlatan fue cortado de los pies, lo que provocó que la pieza completa fuera derribada.

Asimismo, le fue cubierta la cara con una camisola de la selección de Suecia.

Y al parecer, habrían dejando un mensaje de odio al futbolista, reportaron los medios internacionales.

Las muestras de odio hacia la imagen de Zlatan por parte de los aficionados al Malmö, equipo donde debutó el sueco, se da porque el futbolista y empresario compró acciones en el equipo de Hammarby de Estocolmo.

Dicho equipo es el rival del Malmö, y por eso, los aficionados creen que ha sido una traición por parte del que fue leyenda en su primer club como profesional.

El ataque habría sido orquestado por los aficionados radicales del club, sin que se reportan detenciones hasta ahora.

La noticia se da a conocer a pocas horas de que Zlatan Ibrahimovic pueda debutar con el AC Milan en la Serie A.

Y es que, el técnico del nuevo equipo del sueco lo convocó para el duelo de este lunes, fecha 18, cuando el AC Milan reciba en casa al Sampdoria a las 08:00 horas de Guatemala.

🏟 #MilanSampdoria 🏟

Here's our first squad list of the year 🗓

Sono 23 i convocati per la 18° di Serie A 🗓#SempreMilan pic.twitter.com/U9lwBjk2kw

— AC Milan (@acmilan) January 5, 2020