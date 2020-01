Zlatan Ibrahimovic lanza un desafiante mensaje a Cristiano Ronaldo   

El sueco Zlatan Ibrahimovic fue presentado esta semana con el AC Milan, para su segunda etapa con el cuadro rossoneri.

Y con la llegada de “Ibra” ya los usuarios debaten si su futbol le alcanzará para destronar la imagen de Cristiano Ronaldo, jugador de la Juventus.

Y es por ello, que el sueco no dudó en enviar un duro mensaje al portugués el día en que se dio a conocer el número de su camiseta.

Zlatan utilizará el “21”, y con ello envío un mensaje fuerte a Ronaldo.

¿Pero por qué el “21” y no el “9, 10 u 11”? La designación del número se debe a que Zlatan Ibrahimovic llegó a mitad de temporada, y los números, que habitualmente usa el sueco, ya han sido utilizados.

El 11 lo usa Fabio Boroni, el 9 Piatek y el 10 lo tiene Calhanohlu.

Zlatan ya anotó con el AC Milan en su segunda etapa, y fue en un partido amistoso.

El nuevo equipo del sueco, de 38 años, le ganó a 9-0 al Rhodense, de la sexta división italiana.

Calabria hizo los dos primeros goles, luego apareció Zlatan Ibrahimovic, el cuarto gol lo marcó Çalhanoglu, posteriormente llegó Paquetá.

Al término del primer tiempo, el técnico Stefano Pioli cambió a los 11 jugadores, y para el complemento aparecieron Piatek con un doblete para el 7-0, y cerraron la cuenta Castillejo y Rhodense en propia puerta.

📽 Goals galore in the Rossoneri’s friendly match

Check out @Ibra_official’s “first” goal ⚽

📽 Amichevole per i rossoneri

E primo gol per Ibra ⚽#SempreMilan pic.twitter.com/sT2tcxYyVH

— AC Milan (@acmilan) January 3, 2020