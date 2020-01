Novak Djokovic y Rafael Nadal debutan con triunfo en la ATP Cup

Dos de las principales estrellas que toman parte en la ATP Cup, el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic debutaron con triunfo en el torneo.

Nadal, número 1 del mundo, puso en marcha su temporada 2020 con un triunfo sobre el georgiano Nikoloz Basilashvili por 6-3 y 7-5.

Que significaba el 2-0 en la eliminatoria, después de que Roberto Bautista hubiese roto las hostilidades con un contundente triunfo por un doble 6-0 ante Aleksandre Metreveli.

Off to a flying start 💪🇪🇸@RafaelNadal defeats Basilashvili 6-3 7-5 to secure victory for Spain against Georgia! #ATPCup pic.twitter.com/DxMhfXYxq5 — Tennis TV (@TennisTV) January 4, 2020

Nadal comenzó el partido perdiendo el servicio, pero recuperó rápidamente el 'break'.

Y fue aumentando su nivel de juego para imponerse con cierta facilidad a Basilashvili.

Tenista que sigue sin ganar al español en las cuatro ocasiones que se han enfrentado.

Sólo en el segundo set, cuando el español ganaba por 5-2, Nadal pareció perder la concentración, lo que aprovechó el georgiano para empatar el parcial (5-5), momento en el que el mallorquín se recuperó para cerrar el partido.

Rafael Nadal: “Fue un partido duro”

"Estoy muy feliz de estar acá en Perth por primera vez en mi vida. En una cancha fantástica y un gran público", dijo Nadal.

"Fue un primer partido de la temporada duro, no fácil, pero jugué un gran partido", se felicitó.

#1 Nadal

#2 Djokovic

#4 Thiem All live on Tennis TV right now – don't miss a beat 👉 https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/6MAbULkG6X — Tennis TV (@TennisTV) January 4, 2020

Triunfo de Novac Djokovic

En situación similar a Nadal se encontraba Djokovic.

Dusan Lajkovic había dado el primer punto a Serbia frente al sudafricano Lloyd Harris, al ganarle por 3-6, 7-6 (7/4) y 6-3.

Y después 'Nole' cerró la eliminatoria con un trabajado triunfo frente a Kevin Anderson por 7-6 (7/5) y 7-6 (8/6).

"¡Vaya manera de empezar el año!", lanzó Djokovic entrevistado a pie de cancha.

"Empecé muy bien, me puse 4-1 arriba y tuve algunas bolas de 'break', pero Kevin aumentó su nivel de juego", explicó.

Gracias a su 3-0 final frente a Sudáfrica, Serbia lidera el grupo A, seguido por Francia, que se impuso por 2-1 a Chile.