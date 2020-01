Jorge Vargas sobre Municipal: “Voy a luchar a muerte cada vez que me toque defenderlos” 

“Yo les prometo trabajo, profesionalismo entregar mi cien por ciento dentro de la cancha. Yo ahora me debo a esta institución, a estos colores y, voy a luchar y pelear a muerte cada vez que me toque defenderlos”, fueron las primeras palabras de Jorge Vargas, nuevo jugador de Municipal.

Jorge Vargas: “Yo siempre digo que al club que llegue, aportaré mi grano de arena, con mucho trabajo y profesionalismo, que son cosas que me caracterizan. Mi entrega, el sudar siempre la camisola donde yo esté, eso no faltará nunca”.

El exfutbolista de Comunicaciones, que en el Clausura 2020 será parte de la plantilla roja, dio a conocer sus primeras palabras tras el sonado y polémico fichaje que ha sido criticado y apoyado por aficionados al campeón nacional en las redes sociales.

Vargas habló en el programa radial oficial de Municipal y ahí dijo:

“Yo en lo personal estoy muy contento e ilusionado, para mi es un orgullo y afrontaré este reto como se debe: con mucho trabajo, profesionalismo, y esperando en Dios que las cosas nos salgan muy bien; no solo a mi sino en lo grupal, que es lo más importante”.

Entre esos jugadores, el club los mencionó ayer en el comunicado que oficializó su llegada y son: Luis de León, Carlos Gallardo, Rudy Barrientos, Manuel López, Nicholas Hagen y Danilo Guerra, entre otros.

Al hablar del torneo Apertura 2019, cuando fue parte de Comunicaciones, Vargas fue claro y comentó:

“A lo que estoy acostumbrado en mis números se mantuvieron. Yo este nuevo año me he trazado metas y objetivos y quiero superar mis propios números y para eso trabajaré. Lo que hice en este torneo anterior no es de todo malo, quizá en goles bajé, pero fui el jugador con más asistencias”.