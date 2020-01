VIDEO. Locura en Milán por llegada de Zlatan Ibrahimovic 

En su primeros minutos en Milán, el futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic ha causado un revuelo.

Se tiene programado que para este día “Ibra” sea presentado de forma oficial con el cuadro rossonero, y empiece así, una etapa más en la Serie A.

No hizo más que llegar a la ciudad de Milán y #Zlatan Ibrahimovic ya es favorito para ser el 1er goleador del @ACMilan en 2020 según @calientesports (+195). pic.twitter.com/p6HrtNrxqw

Zlatan Ibrahimovic fue recibido por los hinchas del club, pasó la revisión y se fue directo al club para ser presentado.

En su primeras impresiones, el exGalaxy comentó: “Esta es mi casa, todavía puedo hacer que festejen en San Siro”.

IZ landed 🛬

And we have touchdown, @Ibra_official! #IZBACK pic.twitter.com/OiSl9whReP

— AC Milan (@acmilan) January 2, 2020