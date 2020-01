América - Comunicaciones, la estadística de Concacaf que no favorece a los albos   

La Concacaf dio a conocer una estadística relacionada al torneo de la Liga de Campeones de Concacaf.

La cual se jugará en el 2020, y donde Comunicaciones no ha salido bien parado.

Los números dados a conocer por la Concacaf va en relación a los partidos jugados históricamente por los equipos que participarán en la edición 2020.

En dicha tabla, el mejor ubicado fue Cruz Azul de México.

Con un total de 54 partidos jugados: 32 victorias, 10 empates y 12 derrotas (106 puntos).

En el listado de 16 equipos, Comunicaciones aparece en el lugar número ocho.

Sus números son: 26 partidos jugados en el máximo torneo de Concacaf (10 victorias, 4 empates y 12 derrotas) para un total de 34 puntos.

En los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf 2020, los cremas de Guatemala quedaron encuadrados con América de México.

Y en ese duelo, la ventaja y experiencia es para los aztecas, este es el comparativo:

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) January 2, 2020