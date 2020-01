Esta es la estrategia de Arabia Saudita que acoge el Dakar 2020

El país de Arabia Saudita acoge por primera vez el Rally Dakar.

Y expone su voluntad de hacerse un nombre en el mundo del deporte.

Con la idea de recurrir a él para mejorar su imagen en la escena internacional.

En los últimos meses, el reino ultraconservador ha acelerado sensiblemente sus inversiones en el terreno deportivo.

Donde están claramente por detrás de sus rivales regionales, Emiratos Árabes Unidos y, sobre todo, Catar.

🚚 Big trucks are here !

Guys, the technical checkings are 👉 THIS WAY!#Dakar2020 pic.twitter.com/JtoFHtwR9K — DAKAR RALLY (@dakar) January 2, 2020

A finales de diciembre, Cristiano Ronaldo y sus compañeros de la Juventus de Turín corrieron por el césped del estadio de la Universidad Rey Saúd en Riad con motivo de la Supercopa de Italia.

VIDEO. Cristiano Ronaldo sufrió cuando le colgaron la medalla de subcampeón El crack de la Juventus no pudo disimular su molestia cuando pasó a recibir su presea.

Del 8 al 12 de enero será el turno de Lionel Messi, con ocasión de la Supercopa de España.

Dos meses después de una primera aparición de la superestrella argentina durante un encuentro amistoso contra Brasil.

FOTO. Nuevamente Suzy Cortez le coquetea al “mejor jugador de la historia” Este fue el mensaje y fotografía de Suzy Cortez tras la victoria de Argentina ante su máximo rival, la selección de Brasil.

A finales de 2019, el país acogió a su vez a la estrella del boxeo Anthony Joshua.

Una prueba de la Fórmula E, un torneo de exhibición de tenis y combates de lucha libre.

The official Dakar 2020 Twitter emoji is here!

➡ Be sure to use the right hashtag: #Dakar2020 ! pic.twitter.com/jc2vkkUNJq — DAKAR RALLY (@dakar) January 2, 2020

El gran desafío llamada Dakar

Pero aún queda uno de los grandes golpes.

La organización, del 5 al 17 de enero, del Dakar 2020, que se celebraba desde hace más de una década en Sudamérica.

Y que seguirá en la región en los próximos cinco años.

En su carrera por el liderazgo en Medio Oriente, Riad ha elegido también hacer del deporte un instrumento de 'soft power' (poder blando).

Bajo el impulso del poderoso príncipe heredero Mohamed bin Salmán, que ha llevado al reino a una política de diversificación de sus recursos y de relativa apertura.

🆕 Breaking news 🆕

See you on the Dakar, Mike Horn @ExploreMikeHorn 👋

"I was stuck in the ice for a month, and now I’m heading to Jeddah. For the first time, the Dakar Rally is in Saudi Arabia and I’m doing it with a very good friend of mine, @cyrildespres "#Dakar2020 pic.twitter.com/5S1hfvTjJx — DAKAR RALLY (@dakar) January 2, 2020

Diplomacia, deporte y turismo

El asesinato del periodista crítico Jamal Khashoggi en el consulado saudita de Estambul.

Así como la polémica intervención militar en Yemen.

O, las violaciones de los derechos humanos con los opositores: el país ha visto cómo su imagen, ya de por sí apagada, iba empeorando estos últimos años.

Este año, al menos 187 prisioneros han sido ejecutados, según un recuento de la AFP establecido a partir de datos oficiales.

La cifra más elevada desde hace más de 20 años, de acuerdo con Amnistía Internacional.

The Dakar Rally 🏁 will be happening soon. Our rider Simon Marčič Racing is ready for a the challenge 💪 #mitasmoto #ridemitas #dakar2020

📷 @denisjanezic pic.twitter.com/8OAKk8t7Ul — Trelleborg Group (@TrelleborgGroup) January 2, 2020

Y si bien las sauditas tienen ahora derecho a manejar, se ha detenido, e incluso torturado, a activistas por movilizarse en favor de los derechos de las mujeres, denunciaron ONG.

Al invertir en el deporte, y gracias a los efectos positivos para su imagen, Riad espera especialmente dar peso a su reciente ofensiva turística.

En ese sentido, el país ha comenzado a repartir visados turísticos en 2019, con mucha publicidad.

Our first ride of the year 💪🏻🦁 Shakedown with the Beast 347, #dakarinsaudi is ON 🙌🏻 Getting up to speed for the adventure of the year #Dakar2020 👊🏻 #dakarrally pic.twitter.com/cEZN22apce — Tom Coronel (@TomCoronel) January 2, 2020

Martin Kolomy, la primera baja del Dakar

El piloto Martin Kolomy, de 46 años, es la primera baja del Dakar 2020.

El checo, con nueve dakares a sus espaldas, todos ellos en camión, y ganador de dos etapas, se estrenaba en su vehículo en su décima participación.

Pero el shakedown, que todos los pilotos realizan para comprobar la correcta puesta en marcha del vehículo.

Y ha terminado a la primera con sus opciones al sufrir un aparatoso accidente en el que cayó de morro con su Ford Raptor.

Por el que ha tenido que ser atendido sobre el terreno, inmovilizado y evacuado a un hospital.

El shakedown en Jeddah nos dejó con un participante fuera del #Dakar2020 : El checo Martin Kolomy chocó su Ford en las pruebas previas al Dakar y debieron recibir ayuda médica tras salir del auto. Esto, junto con los daños en la camioneta, no les permitirá largar el domingo. pic.twitter.com/JGvsBSoLd1 — Dakar Rally Roadbook (@DakarRoadbook) January 2, 2020

Con información de AFP