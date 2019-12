Esta fue la dura revelación que hizo Cristiano Ronaldo 

El futbolista portugués, Cristiano Ronaldo, ha sido foco de atención en las últimas horas.

Una por el gesto que tuvo con un niño sin piernas y el pedido casi imposible de cumplir a su hijo.

Y resulta que, Ronaldo confesó el pedido que le hizo su hijo Cristiano Jr. de que no se retire aún del futbol.

Ronaldo reveló ayer que entre las pláticas que tiene con su hijo, éste le pide que no se retire del futbol debido a que tiene un gran deseo de poder compartir, más adelante, cancha con él.

La revelación del luso se da en la antesala de los ‘Globe Soccer’.

Continúo: “Pero eso va a ser difícil”, dijo un conmovido Ronaldo al recordar las palabras de su pequeño de 9 años.

Cristiano Jr. tiene actualmente 9 años y su padre 34.

Por lo que la diferencia de edad hace pensar que será casi imposible verlos jugar juntos de fora profesional.

Ronaldo tendría que esperar por los menos ocho años más, para quizá coincidir con su hijo que alcanzaría en el 2027 los 17 años.

Es decir, con 42 años, se lograría dicho sueño.

El promedio de edad para el retiro de los futbolistas ha sido entre los 35 y 38 años, pero el futbolista, actual campeón de Europa, piensa dejar el tema profesional a sus 40 años.

Después, ya se dedicaría, según los expertos, iniciar una carrera académica.

“Cuando me retire del fútbol, ​​me gustaría reanudar mis estudios. Me concentraré mucho en estudiar, en culturizarme, porque desafortunadamente los estudios que he realizado no pueden responder a todas las preguntas que tengo en mente”, sentenció.