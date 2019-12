Rudy Barrientos: "Estoy agradecido con Dios"

El volante de llegada escarlata, Rudy Barrientos, nuevamente hizo la diferencia con el conjunto edil al marcar el gol de la victoria en la final de ida del Apertura 2019.

Y dejar al conjunto de Municipal cerca de obtener su título número 31 en su historia.

VIDEO. Rudy Barrientos con un gol de ensueño en la final del Apertura 2019 Rudy Barrientos, uno de los mejores jugadores de Municipal, no empezó de titular el partido, pero se llevó los aplausos al marcar el gol de la victoria.

Tras finalizar el compromiso, Barrientos conversó con Emisoras Unidas y dio a conocer sus impresiones tras marcar su primer gol en una final del futbol de nuestro país.

“Ahora falta el partido de casa y lo tenemos que cerrar de la mejor manera. Tenemos que tener mente fría y corazón caliente porque faltan 90 minutos”, señaló Rudy.

Foto Omar Solís | Rudy Barrientos anotó el gol de la victoria ante Antigua GFC

Barrientos también pidió apoyo a la afición roja para el domingo.

“Esperamos que la afición nos apoye el domingo y que llene el estadio”.

Sobre su primer gol en una final

“Es un torneo muy bueno, y es la primera vez que anoto en una final. Estoy agradecido con Dios, mi familia y las personas que me han apoyado en todo el momento”.

Asimismo, el volante dedicó palabras de agradecimiento a sus compañeros, cuerpo técnico, junta directiva, y a la afición de Municipal.

Esto dijo Rudy Barrientos anotador del gol que le sirvió a Municipal ganar 1-0 en el estadio Pensativo a Antigua GFC en la final ida del #Apertura2019 @Deportes_PN @PublinewsGT pic.twitter.com/M3PTSN56JB — Omar Solís (@noel_solis) December 26, 2019

Gambeta Díaz se va triste del estadio Pensativo

Alejandro Díaz tampoco inició de titular la final de ida.

Pero desde que ingresó al terreno de juego, le cambió la cara al cuadro al equipo, e incluso, fue el que elaboró la jugada del gol y terminó con la asistencia a Barrientos.

“Es una alegría inmensa por lograr el objetivo: ganar acá. Faltan 90 minutos y serán difíciles”, señaló el argentino.

“Yo le pedí al técnico no jugar porque no me sentía al 100 por ciento a nivel físico, estaba muy cansado”, refirió el futbolista al consultarle sobre su ausencia al inicio del duelo.

Sobre el abucheo que recibió al ingresar a la gramilla del Pensativo, éste respondió: “Me voy un poco triste por la gente que me criticó o me insultó dentro de la cancha. Ya sé quiénes son las personas que están conmigo y quiénes no”.

Municipal cerca de la copa 31

Municipal ganó 1-0 en su visita al Pensativo ante Antigua GFC con gol de Rudy Barrientos a los 75’.

Este resultado deja cerca a los rojos de alcanzar su copa 31 este domingo en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

El compromiso de vuelta está pactado para las 15:00 horas, y la preventa de boletos comenzará este viernes.