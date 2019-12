Tras la salida de Jorge Aparicio, aficionados lo quieren ver en Comunicaciones

View this post on Instagram

Termina una etapa más en mi carrera, me quedo con muchas alegrías y experiencias vividas. Aprendí mucho de muy buenos entrenadores donde llegue a madurar como jugador y como persona. Muchas gracias a junta directiva, al alcalde mi amigo el Congo Orellana por confiar en mí y mostrarme su apoyo en todo momento, a grupo de jugadores donde formamos una linda familia saben que cuentan con un amigo en todo momento y sobre todo a la verdadera afición que si mostraba su apoyo todo mi cariño. No queda más que agradecerles y mostrarles todo mi respeto y admiración. Un abrazo y cómo siempre VAMOS QUE VAMOS. Felices fiestas 🥳 @cd_guastatoya