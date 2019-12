Neto Bran despotrica contra jugadores de Deportivo Mixco y los llama "malagradecidos"

El alcalde de Mixco y presidente del Deportivo Mixco, Neto Bran, despotricó en contra de sus propios jugadores debido a que han tenido "malas actuaciones" y han sido "malagradecidos".

Bran compartió una publicación de una página deportiva de Facebook en la cual se hacía referencia a que el plantel chicharronero no se presentó a los entrenamientos este lunes, 23 de diciembre.

Después de sus malas actuaciones ahora me vienen a hacer berrinches. ¡Pues conmigo no se juega! ¡Ya no se presenten a partir de mañana!", añadió el jefe edil mixqueño en sus redes sociales.