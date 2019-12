Kenderson Navarro será el guardameta titular en el partido de ida contra Antigua

El director técnico de Municipal confirmó que habrá sorpresa en el arco escarlata en la final de ida contra Antigua.

Se trata del joven guardameta de 17 años, Kenderson Navarro que jugará como titular la final de ida contra Antigua GFC.

Navarro jugó algunos minutos en la semifinal de vuelta contra Comunicaciones y significó su debut en la Liga Nacional.

Kenderson Navarro vivió el sueño de cualquier futbolista al debutar profesionalmente en una semifinal del futbol guatemalteco.

Y el rival era nada más y nada menos que, Comunicaciones el acérrimo rival del club Municipal.

Navarro entró al terreno de juego, luego de la expulsión de Nicholas Hagen al 65' por una falta sobre Agustín Herrera.

El estratega del combinado rojo, Sebastián Bini confirmó en rueda de prensa, que será Kenderson Alessandro Navarro el guardameta titular para enfrentar a Antigua este jueves en la final de ida del Apertura 2019.

Bini en conferencia de prensa dijo lo siguiente:

"Puede llegar a cambiar el contexto de lo que es, pero no deja de ser un partido de futbol, no deja de ser algo que está en sus genes y algo que viene haciendo desde chiquito, así que no tendría que tener problema, él tiene que enfocarse en jugar el partido y no enfocarse en el entorno.", comentaba Bini.