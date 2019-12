Liverpool, de Mohamed Salah, gana su primer Mundial de Clubes

Este sábado se disputó la final del Mundial de Clubes 2019 donde los protagonistas de dicho encuentro fueron Liverpool y Flamengo.

Los reds fueron campeones de la UEFA Champions League al derrotar 2-o al Tottenham con anotaciones de Mohamed Salah y Dicvock Origi.

Por su parte el Flamengo llegó a dicha competición luego de derrotar a River Plate en la final de la Copa Libertadores 2-1 con doblete de Gabriel Barbosa "Gabigol".

La primera parte se jugó con mucha intensidad, sin embargo el gol no llegó por ninguno de los dos bandos.

Los reds tuvieron dos ocasiones claras en los primeros 1o minutos del encuentro en los pies de sus pilares.

Mohamed Salah tuvo la primera ocasión del partido a los 5 minutos, pero el balón se fue por arriba del arco.

Dos minutos después Trent Alexander-Arnold tuvo la segunda oportunidad, pero el disparo se fue por un lado del marco.

El Flamengo tendría una gran oportunidad cerca de finalizar la primera parte, un disparo de Bruno Henrique saldría por un costado del arco de Alisson Becker.

Los primeros 45 minutos se mantendrían con el 0-0 y pocas llegadas de ambos bandos.

Fim do primeiro tempo no Khalifa Stadium! #FLAxLIV #ClubWC pic.twitter.com/nTX5jn2KY6

Solo se había jugado un minuto de la parte complementaria, cuando el Liverpool tuvo la ocasión más clara del partido en ese momento.

Un disparo de Roberto Firmino impactó en el poste del Diego Alves y posteriormente saldría del terreno de juego.

47' – SO CLOSE! Brilliant flick from Firmino and his left-footed volley hits the post and bounces clear.

[0-0]#ClubWC pic.twitter.com/jQOJ64b8eU

— Liverpool FC (@LFC) December 21, 2019